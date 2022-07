Diebespaar wird mit Fotos gesucht

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr haben zwei unbekannte Täter Parfüm im vierstelligen Wert aus einer Parfümerie an der Langen Straße in Oelde gestohlen und sind geflüchtet. Diese Täter könnten auch mit weiteren ähnlichen Diebstählen in Zusammenhang stehen. Mit Fotos fandet die Polizei nach den Tätern. Die beiden werden wie folgt beschrieben: Täter eins ist circa 50 bis 60 Jahre alt, trug schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke, hatte ein Hemd unter dem Pullover, trug braune Schuhe, hatte graues Haar, ein gepflegtes Äußeres und eine kräftige Statur. Die Täterin ist laut Polizeibericht circa 40 Jahre alt, hatte weiße oder helle Schuhe (Mokassins) an, sie trug eine Jeans, eine schwarze Jacke, ein weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt, sie hatte eine Umhängetasche und lockiges schulterlanges Haar. Wer kennt einen oder beide Täter? Wer hat Diebstähle beobachtet oder kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, unter

02522 / 91 50 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Wer kann Hinweise geben?