Beckum ist Epizentrum für Bauen im 3D-Format

Unternehmer Georgios Staikos (r.) freut sich über den Förderbescheid in Höhe von 400.000 Euro, den NRW-Ministerin Ina Scharrenberg an DRK-Präsident Dr. Karl-Uwe Strothmann (l.) und DRK-Geschäftsführer Detlef Weißenborn (DRK) übergibt.

In Beckum steht das erste 3D-Druck-Wohnhaus in ganz Deutschland. „Und die Stadt Beckum bleibt Vorreiterin für innovatives Bauen in Deutschland“, betonte Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, bei der Übergabe eines Förderbescheides in Höhe von 400.000 Euro an den DRK-Kreisverband Warendorf-Beckum. Dieser baut in Neubeckum die neue Kreisgeschäftsstelle des DRK. Investiert werden insgesamt 2,7 Millionen Euro.