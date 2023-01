Digital eintauchen in die Welt der Wassermühle

Das Kindermuseum Klipp Klapp im Oelder Vier-Jahreszeiten-Park präsentiert ab dem 3. Januar 2023 der Öffentlichkeit die neuen digitalen Mitmachstationen.

Vor dem offiziellen Start trafen sich die Verantwortlichen zu einem ersten Rundgang. Hilfe hatten sie beim Testen der interaktiven Stationen durch eine quirlige „Expertengruppe“, bestehend aus drei begeisterten Grundschulkindern. Und die ließen sich nicht lange bitten und machten dabei Bekanntschaft mit den Müllers und der Mühlenmaus.

Zehn digitale Mitmachstationen

Die Müllers sind die Protagonisten, die gemeinsam mit den kleinen und großen Besuchern die vielen spannenden Inhalte der historischen Wassermühle im Quizformat näher erkunden. Zehn digitale Mitmachstationen wurden vom Planungsbüro cognitio Kommunikation & Planung GmbH aus Niedenstein bei Kassel gemeinsam mit den Verantwortlichen des Kindermuseums entwickelt. Entwickelt wurden Stationen, an denen es mal auf Geschicklichkeit, mal auf Kraft oder Müllerwissen ankommt. Besonders spannend dürfte es ab Januar 2023 für die Kinder sein, mit dem eigens entworfenen Armband mit Scanfeld, virtuelle Punkte an den Stationen zu sammeln und am Ende auswerten zu lassen.

„Es freut mich, dass wir den Kindern und ihren Familien dieses neue Angebot machen können“ so Bürgermeisterin Karin Rodeheger, die selber begeistert die Stationen testete und sich von den Kindern Tipps holte. „Es ist ein besonderes Angebot, das weit über Oeldes Grenzen hinausstrahlt. Die Besucher des Parks sollten ausreichend Zeit einplanen, denn das Kindermuseum Klipp Klapp ist ein Mitmachmuseum, in dem die Kinder aktiv sein können und welches gut zum Gesamtkonzept des Parks passt.“

Fokus der Nachhaltigkeit

Linda Gröne, als pädagogische Mitarbeiterin und Birgit Rumpf die Leiterin des Kindermuseums gaben den Anwesenden einen kurzen Rückblick über die Phase der Entwicklung und die Ziele der Weiterentwicklung: „Wir haben uns noch einmal unsere Stärken und unser Potential bewusstgemacht. Wir vereinen mit der historischen Wassermühle, der Wasserlandschaft und der Gläsernen Küche die Themen Klima, Ernährung, Technik und Landwirtschaft. Durch die nun angestoßene Weiterentwicklung stellen wir diese Themen in den Fokus der Nachhaltigkeit und verbinden sie. Wie ein roter Faden verknüpfen sich die Themen durch die neuen Exponate. Aber auch unsere bewährten Exponate Rutsche und Balkenwaage bekommen durch die neue Nachbarschaft eine ideale Aufwertung.“

Weiter geht es im kommenden Jahr – Dominik Kleinschmidt und Patrick Hoffmann vom Planungsbüro stellten gleich noch mehr Themenwelten in Aussicht – diese werden schrittweise im Jahr 2023 umgesetzt und ermöglichen es, noch tiefer in die Themen einzutauchen.

Geschäftsführerin Melanie Wiebusch freute sich, dass das Kindermuseum mit dem ersten Teil der Umsetzung einen großen Schritt in der Digitalisierung vorwärtsgeht: „Dieses ist der finanziellen Unterstützung in Höhe von 192.500 Euro der Kulturstiftung des Bundes zu verdanken. „Das Projekt „Digital eintauchen in die Welt der Wassermühle“ wurde entwickelt im Rahmen von „dive in. Das Programm für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Programm NEUSTART KULTUR. Dass wir Teil dieses Förderprogramms sind, macht uns stolz und freut uns insbesondere für unsere kleinen Besucher, die dadurch wieder neue Möglichkeiten im Kindermuseum KLIPP KLAPP entdecken können. Durch die zahlreichen neuen Stationen wird der Aufenthaltscharakter deutlich erhöht.“

„Und damit die Kinder nicht mehr so lange warten müssen, setzen wir unsere sonst übliche Winterpause aus und freuen uns schon in den Weihnachtsferien - ab Dienstag 3. Januar 2023 - auf unsere Besucher. “ so Birgit Rumpf.