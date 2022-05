Doppelter Sieg bei Roboter-Turnier

„Re-duce, Re-use, re-cycle” – Nachhaltigkeit war das große Thema beim diesjährigen Roboterwettbewerb des zdi-Netzwerkes im Kreis Warendorf an der Loburg. Das Kürzel zdi steht dabei für die Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation”, deren Aktivitäten darauf abzielen, möglichst viele Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung oder ein Studium im Mint-Bereich ( mathenaturwissenschaftliche Fächer) zu begeistern und aufzuzeigen, welche verschiedenen Möglichkeiten und Angebote dorthin führen.

An der Loburg, die den diesjährigen lokalen Vorentscheid ausrichtete, gingen zehn Teams von sieben Schulen an den Start, heißt es in einer Pressemitteilung des zdi. Mit ihren selbstgebauten und -programmierten Robotern traten in drei Runden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis neun gegeneinander an, um knifflige Aufgaben rund um das Thema zu lösen. So musste zum Beispiel ein Car-Sharing-Auto auf seinen Platz zurückgebracht oder das alte Handy zum Recycling im Wertstoffhof entsorgt werden.

Auch den 2. Platz schaffte ein Team vom Laurentianum namens "Laubotic 2.0". Foto: IWO

Warendorfer Schulen gewinnen

Die meisten Pluspunkte fuhren die beiden Teams des Gymnasiums Laurentianum in Warendorf ein, denen es besonders gut gelang, den Aufgabenparcours zu bewältigen. Vom ersten Lauf an waren vor allem die „Laubotics pro” überragend. Ihr Roboter erledigte alle Aufgaben, die programmiert waren, mit großer Präzision. Um Platz zwei entbrannte ein Zweikampf zwischen den „Laubotics 2.0” und dem Team „Eulenpower“ vom Städtischen Gymnasium Ahlen, den letztlich die Warendorfer für sich entscheiden konnten. Damit haben sich beide Teams des Gymnasiums Laurentianum für die nächste Runde im Regionalwettbewerb qualifiziert.

Auf dem 3. Platz landete das Team "Eulenpower" vom Städtischen Gymnasium Ahlen. Foto: IWO

Hoffnung auf Wiederholung

Die Stimmung unter den Teams war auch jenseits der Top-Platzierungen gut. Nicht immer klappten alle drei Läufe gut – doch in jeder weiteren Runde nahmen die Teams oft kleine Verbesserungen vor und sammelten durch die anderen Teams jede Menge Ideen. Die Kulisse des Schlosses Loburg und die funktionierende Organisation durch die Schule trug zu der gelungenen Veranstaltung bei, so dass es hoffentlich im nächsten Jahr dann den dritten zdi-Roboterwettbewerb geben wird.