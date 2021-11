Drei Schwerverletzte nach Autokollision

Bei einem Unfall auf Landstraße 586 bei Sendenhorst wurden am Sonntagnachmittag erlitten drei Personen schwere Verletzungen.

Am 31.10. (Sonntag) fuhren laut Bericht der Polizei mehrere Autos hintereinander, in denen teilweise Gäste einer Hochzeitsgesellschaft saßen, die Landstraße 586 aus Sendenhorst kommend in Richtung Tönnishäuschen. Gegen 16:34 Uhr bremste das vorderste Fahrzeug - ein Mercedes -aus bisher nicht geklärten Gründen stark ab. Kurz danach setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort.

Der Fahrzeugführer ist bisher nicht bekannt, schreibt die die Polizei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen oder dunkelblauen Mercedes handeln. Das dahinter fahrende Fahrzeug mit einem 21-jährigen Mann aus Münster am Steuer sowie seinem 19-jährigen Beifahrer aus Münster konnte den Wagen noch vor einem Zusammenstoß mit dem Mercedes zum Stillstand bringen. Das dahinter folgende Fahrzeug mit einer 24-jährigen Fahrerin aus Ahlen konnte jedoch nicht mehr anhalten und stieß zunächst gegen das Fahrzeug des Münsteranders und geriet im Anschluss von der Fahrbahn ab.

Mit ihr im Fahrzeug befand sich ein 24-Jähriger aus Marl sowie eine 23-jährige Ahlenerin. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden umliegende Krankenhäusern gebracht.