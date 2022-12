140 Weihnachtswünsche erfüllt

Am Montag haben die Helfer die letzten Päckchen und Pakete zur Stadtverwaltung gebracht und damit dafür gesorgt, dass der Verein Drensteinfurter Sonnenstrahl in diesem Jahr die Rekordsumme von 140 Weihnachtswünschen erfüllen kann.

Bürgermeister Carsten Grawunder und Heike Kettner (v.l.) sagen allen Menschen Danke, die sich an der diesjährigen Weihnachtswunschaktion beteiligt haben.

Insgesamt 140 Weihnachtswünsche hat der Verein Drensteinfurter Sonnenstrahl mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr erfüllen können. Am Montag haben die Helfer die letzten Päckchen und Pakete zur Stadtverwaltung gebracht. Dort leiten die Mitarbeiter die Geschenke noch rechtzeitig vor dem Fest an die entsprechenden Familien weiter.

Seit mehr als zehn Jahren organisiert der Verein diese Aktion, um Kindern aus finanzschwachen Familien zu Weihnachten eine Freude zu machen. Dieses Mal gab es so viele Rückmeldungen wie nie zuvor. Vereinsvorsitzende Heike Kettner hat mal in ihren Aufzeichnungen geblättert: War man 2009 mit 48 erfüllten Wünschen gestartet, so ist über die Jahre eine klar steigende Tendenz zu erkennen. Nachdem die Anzahl der Geschenke mit 100 im vergangenen Jahr erstmals dreistellig gewesen war, ist man nun bei 140 und damit einem neuen Rekord angekommen.

Spielzeug, Kuscheltiere, Bücher und Fahrradhelme

Die Kinder und Jugendlichen durften vorab drei Wünsche im Wert von bis zu 40 Euro auf den selbst gemalten, geschriebenen oder gebastelten Wunschzetteln äußern. „So war gewährleistet, dass ein Wunsch auf jeden Fall erfüllt werden konnte – je nach Preis auch schon mal zwei oder alle drei“, erklärt Vorsitzende Heike Kettner. Weil Drohnen oder CDs dieses Mal von vornherein ausgeschlossen waren, habe man in diesem Jahr ganz viele Bitten um gutes Spielzeug, Kuscheltiere, Bücher und Fahrradhelme bekommen.

Die Bevölkerung habe sich, wie in jedem Jahr, enorm beteiligt: entweder mit Geldspenden oder eben mit selbst gekauften Geschenken. „Da wir rechtzeitig festgestellt haben, dass aufgrund der weltweiten Situation viele Artikel schwer zu beschaffen waren, hat der Verein einen großen Teil bereits auf Kommission eingekauft und konnte somit vor Ort interessierten ‚Wunscherfüllern‘ die Geschenke gleich mitgeben“, berichtet Heike Kettner von einem neuen, den aktuellen Lieferengpässen geschuldeten Vorgehen. Die Bürger hätten die Geschenke dann liebevoll verpackt und direkt bei der Stadt Drensteinfurt abgegeben.

Das Sonnenstrahl-Team dankt allen „Wunscherfüllern“ und Sponsoren, mit deren Hilfe auch die nunmehr 13. Weihnachtswunschaktion wieder ein voller Erfolg geworden ist.