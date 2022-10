1700 Thaler für ein eigenes Bethaus

Ein Ort, an dem jüdische Kultur in Westfalen erfahrbar bleibt: die ehemalige Synagoge in Drensteinfurt. Sie dient heute nicht mehr ihre ursprünglichen Zweck und wird für Lesungen, Konzert oder Ausstellungen genutzt.

Es war ein Projekt, das in Art und Form heute wohl nur noch schwer vorstellbar sein dürfte. Anders als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der Glaube für viele Menschen noch einen ganz anderen Stellenwert besaß. Auch in Drensteinfurt, wo seinerzeit ganze sieben Familien beschlossen, ein eigenes Gotteshaus zu errichten. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das jedoch trotz des stolzen Preises von knapp 1700 Thalern nicht weniger als zwei Jahre nach Grundstückserwerb abgeschlossen sein sollte. Am 6. Juli 1872 und damit vor nun 150 Jahren wurde die Synagoge feierlich eingeweiht.