60 000er-Marke ist fast geknackt

Drensteinfurt

Schwimmmeister Andreas Willuweit ist zufrieden mit der bisherigen Saison im Erlbad: Schon jetzt hat das Freibad mehr Besucherinnen und Besucher gezählt, als in der ganzen Saison 2021. Das liegt nicht nur an den vielen heißen Tagen, die es in diesem Jahr bereits gab.

Von Dietmar Jeschke