700.000 Euro für den Schlosspark

Er befindet sich buchstäblich in „1-A-Lage“. Und allein deshalb – wie auch wegen seines vielversprechenden Namens – sollte er eigentlich ein Besuchermagnet sein. Doch davon ist der Schlosspark nun seit Jahrzehnten weit entfernt. Blumen? Fehlanzeige. Dafür laden eine ungestaltete, halbbraune Rasenfläche, vollkommen heruntergekommene Bänke und einige lieblos asphaltierte Wege zum schnellen Weiterziehen ein. Kurz: Die planerisch immer wieder gern zitierte „Aufenthaltsqualität“ ist gleich Null. Doch das soll sich ändern. Nachdem die CDU-Fraktion bereits vor zwei Jahren entsprechende Planungskosten beantragt hatte, wird das Büro „Landschaft planen+bauen“ in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am kommenden Montag (30. August) um 17 Uhr in der Teamschule ein erstes Konzept zur umfassenden Neugestaltung vorlegen.

Wie Bauamtsleiter Christoph Britten gleich eingangs der Vorlage zur Sitzung einräumt, werde der Schlosspark trotz seiner zentralen und landschaftlich attraktiven Lage am Werselauf – mit Ausnahme der drei Schützenfeste – kaum genutzt. Entsprechend sei es das Ziel, „die Besucherfrequenz und die Nutzungsintensität des Schlossparks zu erhöhen, ohne dass dem Schlosspark dadurch künstlich eine völlig neue Funktion verliehen wird und ohne, dass der Schlosspark seinen historischen Charakter verliert“, so Britten weiter. „Seitens der Verwaltung wird hohes Potenzial hinsichtlich der Inwertsetzung und Funktionsoptimierung aller Teilbereiche des Schlossparks gesehen.“

Im Detail sieht der erste Entwurf unter anderem die Beseitigung des Asphaltweges und dessen Wiederherstellung als wassergebundene Decke vor. Mit letzterer soll dann auch der eigentliche Schützenplatz versehen werden. Neben einer Erneuerung der Oberflächenentwässerung sollen dazu der gesamte Eingangsbereich aufgewertet, neue Leuchten und Baumstrahler installiert und die Stromleitungen neu verlegt werden.

Neue Bänke und Picknick-Plätze

Was die Erhöhung der Aufenthaltsqualität betrifft, so sollen die maroden Bänke erneuert und um zusätzliche Sitz- und Picknickbereiche erweitert werden. Ferner könnte im Bereich der Wassermühle eine balkonartige Sitzgruppe mit Blick auf die Nepomuk-Brücke entstehen. Möglich, so die Verwaltung weiter, seien außerdem Trimm-Dich-Geräte im nördlichen Teil sowie mobile Liegen auf der Wiesenfläche. Und nicht zuletzt sollen auch die Eingangstore erneuert, die Gräfte gesäubert, die Uferbepflanzung beschnitten und die Wegesäume neu gefasst werden. Angeregt wird zudem die „Akzentuierung innerhalb des Rasenparterres durch spezielle Blumenpflanzungen, Rasenschnitte oder naturbelassene Wiesenkarrees“ sowie die „Erneuerung der teils abgängigen Hecke rund um den Schlosspark als Abgrenzung zu den dicht bewachsenen Außenbereichen.“

Maßnahmen, die jedoch einiges kosten. Konkret rechnet die Stadt mit Investitionen für Planung und Umsetzung in Höhe von etwa 700.000 Euro, die in einem der nächsten Haushalte zur Verfügung gestellt werden müssten.

Fördermittel gibt es nicht

Auf Fördermittel, wie sie bereits für viele andere Projekte zur Aufwertung der Innenstadt geflossen sind, wird man in diesem Fall gleichwohl verzichten müssen. Der Grund: Der Schlosspark befindet sich wie die dazugehörige Schlossanlage des Hauses Steinfurt in Privatbesitz. Die Grünfläche jenseits der Schlossallee hat die Stadt seit Jahrzehnten lediglich gepachtet, wobei der aktuelle Vertrag noch etwa 14 Jahre läuft. „Diese Tatsache schließt eine öffentliche Förderung einzelner Bausteine und vor allem der kostenintensiven Tiefbau- und Infrastrukturmaßnahmen, die mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, aus“, erklärt der Bauamtsleiter. „Es gilt daher im weiteren Verlauf nun zu klären, unter welchen Voraussetzungen eine öffentliche Förderung möglich wäre und ob die dafür erforderlichen Regelungen mit den Eigentümern der Flächen vereinbart werden können.“

Trotz der Tatsache, dass die Stadt voraussichtlich komplett alleine auf den Kosten hängen bleiben wird, soll das Projekt jedoch weiter verfolgt werden, lautet die Empfehlung der Verwaltung. Und wenn der Politik das Gesamtpaket doch zu umfassend – und zu teuer – sein sollte, so ließen sich auch nur einzelne Bausteine realisieren. „Gleichwohl würden einzelne kleinere Maßnahmen eine große Wirkung entfalten und die generelle Aufenthaltsqualität des Schlossparks für die breite Bevölkerung nachhaltig verbessern“, schildert Christoph Britten, um im gleichen Atemzug zu empfehlen, bereits jetzt über das Möblierungskonzept zu entscheiden. Die entsprechenden Lieferzeiten für Bänke & Co. sind nämlich lang.