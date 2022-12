76 Veranstaltungen stehen schon fest

Auf Einladung des Walstedder Ortsvorstehers Heinz Frie haben sich erstmals nach mehreren Jahren alle Vertreterinnen und Vertreter der Walstedder und Ameker Vereine im Vereinsheim von Fortuna Walstedde getroffen, um Veranstaltungen und Termine im Jahr 2023 abzustimmen. „Zweck war es insbesondere auch, Veranstaltungen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen, nicht am gleichen Tag stattfinden zu lassen“, berichtet der Ortsvorsteher. Die Vereinsvertreter hätten sich hierfür sehr offen und kompromissbereit gezeigt.

Viele interessante Aktionen

Insgesamt 76 Veranstaltungen seien im kommenden Jahr schon geplant. Neben den Terminen für die Schützenfeste in Walstedde und Mersch/Ameke sowie der Sportwoche von Fortuna seien viele interessante Aktionen vorgesehen. „Es werden so unterschiedliche Veranstaltungen wie ein Impro-Theater, ein Workshop Faszientraining, ein Filmabend, ein Dokoturnier und Fahrraderlebnistouren fest geplant“, zählt Heinz Frie auf. „Nicht fehlen werden schon traditionelle Termine wie das Aufstellen des Maibaums, das Kulturfrühstück, eine Müllsammelaktion in Walstedde und Ameke und ein Sportcamp für die Jugendlichen.“

Auf der Homepage

Alle Termine der geplanten Veranstaltungen sind auf der Homepage www.walstedde.de zu finden. Das Portal werde im Laufe des Jahres weiter aktualisiert, wenn weitere Aktionen der Vereine feststehen, so Frie.