Ab Montag wird die Baustelle eingerichtet

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Münsterland beginnt ab Montag (14. März) mit der Sanierung der Landesstraße 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh. Die 7,2 Kilometer lange Strecke wird in drei Abschnitten erneuert, dafür sind jeweils Vollsperrungen notwendig.

Der erste Abschnitt betrifft den Bereich der Anbindung der L 585 an die Bundesstraße 58 in Drensteinfurt. Für die Arbeiten wird ab Montag die Baustelle eingerichtet. Ab Mittwoch (16. März) wird die Strecke voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 21. März (Montag). Eine großräumige Umleitung über die B 58 und B 54 ist ausgeschildert. Der Geh- und Radweg bleibt weiter nutzbar, nur in einem Teilbereich von 50 Metern wird der Radweg wegen Wurzelschäden mitsaniert. Dort wird der Radverkehr über die Fahrbahn geführt.

Nach der Umsetzung des ersten Abschnittes schließt sich die Sanierung der Strecke an. Für diese Arbeiten, die rund neun Monate dauern, wird ebenfalls eine Vollsperrung eingerichtet werden, teilt der Baulastträger mit. Sobald der Termin dafür feststeht, wird Straßen NRW darüber informieren.

Die Kosten für die Baumaßnahme betragen rund drei Millionen Euro und werden vom Land getragen.