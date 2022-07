Abschied mit Hupkonzert

Drensteinfurt

Die Bedingungen konnten nicht besser sein: Bei Sonnenschein und blauem Himmel empfing die Bouleabteilung am Samstag wieder rund 100 Bewohner der Alexianer-Einrichtung in Amelsbüren. Und wie gewohnt ging es für sie am Ende in Cabrios in Richtung Heimat.

Von Angelika Knöpker