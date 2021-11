Abschied und Neubeginn

Es war ein besondere Moment – für die Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Regina, aber auch für Mechthild Döbbe. Zum letzten Mal predigte sie am Sonntag in St. Regina. Danach wurde die Pastoralreferentin, die nach Münster wechselt, im Pfarrsaal feierlich verabschiedet.

Für die katholische Pfarrgemeinde St. Regina ist es schon in gewisser Weise eine Zäsur. Denn mit ihrer letzten Predigt in St. Regina sagte mit Mechthild Döbbe doch eine besondere Person „Adieu“, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten als eines „der“ prägenden Gesichter der Kirchengemeinde galt. Wie berichtet, will sich die Pastoralreferentin nun mit 57 Jahren noch einmal beruflich neu orientieren – aus privaten Gründen, aber auch, um beruflich ein wenig kürzerzutreten. Mit einer halben Stelle wird sie sich neben ihrer Tätigkeit als Supervisorin im Bistum fortan im Münsteraner Clemenshospital um die Krankenhausseelsorge kümmern.

Noch unter Pfarrer Dieter Trockel hatte Döbbe im Jahr 1998 ihren Dienst in Drensteinfurt angetreten. Vor allem zahlreiche junge Gemeindemitglieder durften sie danach kennenlernen, denn schließlich war sie von Anfang an vor allem mit der Erstkommunion- und der Firmkatechese betraut. Außerdem kümmerte sie sich um die Messdienerarbeit und um den Religionsunterricht in den Grundschulen. Doch damit ist nun Schluss. In einem feierlichen Gottesdienst, zu dem am Sonntagvormittag zahlreiche Gemeindemitglieder in die Pfarrkirche gekommen waren, lobte Hermann Schulte Huxel als Vorsitzender des Pfarreirates noch einmal Döbbes authentische Art, die es ihr ermöglicht habe, stets unkompliziert mit Menschen ins Gespräch zu kommen. „Durch deinen Optimismus belebst du Gespräche, begeisterst, ja beflügelst du“, sagte er. „Vor dem Hintergrund von Maria 2.0 gedacht, wärest du sicher eine tolle Priesterin geworden.“

Pastor Jörg Schlummer dankte derweil nicht nur Mechthild Döbbe, sondern auch Dr. Matthias Laubrock und Theo Surmann, Ursula Blanke, Maria Buhne, Monika Dartmann, Irmgard Hohelüchter, Petra Holler-Kracht, Willi Meise, Uwe Neuhaus, Hendrik Reinke und Ines Volkmar. Allesamt haben über Jahre hinweg im Pfarreirat oder im oder Pfarrgemeinderat mitgearbeitet, stehen für die nun anstehenden Wahlen allerdings nicht mehr zur Verfügung.

Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten neben Kantorin Miriam Kaduk an der Orgel auch der Chor „conTAKT“ sowie Antonia Laubrock an der Trompete. Und da der besondere Tag nicht „sang- und klanglos“ ausklingen sollte, waren die Gemeindemitglieder am Mittag zum Empfang in den Pfarrsaal eingeladen, wo sich das Team der Gemeinde mit dem neu getexteten Lied der Erstkommunionvorbereitung, „Eingeladen zum Fest des Glaubens und den Zeilen „Viele Jahre die warst du bei uns“ noch einmal bei Mechthild Döbbe bedankte.

Doch wo Abschied angesagt ist, gibt es bekanntlich auch Neuanfang. Denn ab sofort ergänzt Pastoralreferentin Andrea Grabenmeier das Seelsorgeteam in St. Regina – gleichfalls mit einer halben Stelle. Die 42-jährige Mutter von drei Kindern lebt mit ihrer Familie in Bockum-Hövel. Nach ihrer Erzieherinnenausbildung und einer Ausbildung zur Pastoralreferentin hat sie bislang in beiden Berufen gearbeitet. Zuletzt kümmerte sie sich als Erzieherin um die religiösen Angebote in vier Kindertageseinrichtungen der Pfarrei Heilig Geist in Bockum-Hövel. In Drensteinfurt wird sie nun mit der Erstkommunionkatechese eine der wesentlichen Aufgaben von Mechthild Döbbe übernehmen.