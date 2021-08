Lange haben sie auf diesen Moment gewartet. Am Wochenende nun war es endlich soweit: In zwei Gruppen empfingen im Münsteraner Paulusdom insgesamt 51 Firmanden aus Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde das Sakrament.

An große Feiern war bekanntlich in den vergangenen anderthalb Jahren nicht zu denken. Corona machte dabei jedoch nicht nur den Vereinen einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Betroffen war auch die Pfarrgemeinde St. Regina. Sie war nicht nur gezwungen, die eigentlich für das Frühjahr geplanten Erstkommunionfeiern erneut zu verschieben. Auch die Jugendlichen, die bereits im Januar das Sakrament der Firmung in Empfang nehmen sollten, mussten zunächst weiter warten. Bis zum vergangenen Wochenende, als die Festgottesdienste nun endlich stattfinden konnten – und zwar in einem ganz besonderen Rahmen.

Denn gefeiert wurde nicht wie gewohnt in den örtlichen Kirchen, sondern im St.-Paulus-Dom zu Münster. Aus gutem Grund: Er bietet gut drei Mal so viel Platz wie die Drensteinfurter Reginakirche und damit auch ausreichend Abstand zwischen den Besuchern.

„Zusammen mit jeweils 180 Menschen einen Gottesdienst zu feiern, war schön und ungewöhnlich zugleich“, berichtet Pastoralreferentin Barbara Kuhlmann, die das Ereignis mit den insgesamt 51 Firmanden in den vergangenen Monaten intensiv vorbereitet hatte. Und so wurden am Freitag 25 Jugendliche und ein Erwachsener aus Walstedde und Drensteinfurt sowie am Samstag 25 Jugendliche aus Drensteinfurt gefirmt.

Das Motto des Firmkurses und auch des Gottesdienstes war dabei überaus aktuell: „Verbunden und vernetzt – allein geht halt nicht“, lautete das Thema, mit dem sich die Firmanden beschäftigt hatten. In seiner Predigt schilderte Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, dem Pastor Jörg Schlummer als Konzelebrant zur Seite stand, von seinen persönlichen Glaubenserfahrungen als Jugendlicher. Manchmal, erklärte Zekorn, stelle man sich halt Fragen nach Gott, auch wenn eigentlich ja alles naturwissenschaftlich erklärbar sei. Anders jedoch als die Sehnsucht nach Liebe, die ein wichtiger Hinweis auf die göttliche Wirklichkeit sei. Der Mensch müsse sich lediglich darauf einlassen, dann schenke ihm Gott persönlich seinen Heiligen Geist – und zwar mit dem Sakrament der Firmung.

Bei der Gestaltung wirkten einige der Firmanden ebenso mit wie weitere Mitglieder der Pfarrgemeinde. Für die musikalische Begleitung sorgten Sabine Traud und Claus Korbeck an der Orgel, Firmandin Sophie Rüther und ihre Musiklehrerin Susanne Harward an der Klarinette sowie Frederik Huhmann (Kantor), Claus Zobel (Trompete), Marion Farwick (Kantorin) und Firmand Raphael Farwick (Klavier). Über das erste Wiedersehen nach langer Zeit freuten sich nicht zuletzt auch die Katecheten Anna Niehoff, Anna Stehling, Barbara Buschhoff, Birgit Laubrock, Carmen Stahlbusch, Daniel Möllers, Edgar Kuhlmann, Frederik Huhmann, Gina Romberg, Henning Winter, Pia Buthe, Zita Brune und Leiterin Barbara Kuhlmann, für die die Veranstaltung im Dom gleichfalls ein besonderes Ereignis war. „Manche hätten die Firmung auch gerne vor Ort in Drensteinfurt gefeiert. Andere wiederum freuten sich auf die Gelegenheit, an diesem besonderen Ort gefirmt zu werden“, schildert die Pastoralreferentin. „Besonders intensiv ist immer der Moment der persönlichen Firmung, wenn die Jugendlichen namentlich aufgerufen werden, Weihbischof Zekorn ihnen einzeln die Hand auflegt, still für sie betet und dann salbt. Das dauert insgesamt einige Minuten, es bleibt aber immer still im Gottesdienstraum. Alle wissen offensichtlich diesen besonderen Moment zu schätzen. Ich hoffe, dass alle nach der langen Wartezeit am Ende zufrieden nach Hause gefahren sind“, sagt Kuhlmann.