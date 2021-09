Alltagstaugliche Alternativen

Dass elektrische Mobilität längst keine ferne Zukunftsmusik ist, erfuhren die Besucher beim ersten „E-Auto-Showroom“ der Stadt auf dem Marktplatz. Dort wurden am Montagabend Fahrzeuge präsentiert, die bereits seit geraumer Zeit täglich auf den Straßen unterwegs sind.

Er trägt die Hausfarbe Silber, ist recht fließend designed und zeigt den markentypischen Stern im Kühlergrill – kurz: eigentlich nicht wirklich etwas Besonderes. Wären da nicht der Buchstabe „E“ im Kennzeichen und die Bezeichnung „F-Cell“ an den Flanken und auf der Heckklappe. Und die sorgten in Reihen der Fahrzeuge, die die Stadt anlässlich des „E-Auto-Showrooms“ im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche am Montagabend auf dem Marktplatz aufgeboten hatte, schon für viele neugierige Blicke und zahlreiche Fragen.