Alte Gemäuer erzählen Geschichten

Nach zehn Jahren Arbeit tatsächlich ein Buch in Händen zu halten, diesen Traum hat sich Gisela Schäper erfüllt. Gerade ist ihr erster Bildband mit dem Titel „Schlossgeflüster – Fotografie an geheimen Orten“ erschienen.

Mit „Schlossgeflüster“ hat die Drensteinfurter Fotokünstlerin Gisela Schäper nun ihren ersten Bildband aufgelegt. Zehn Jahre Arbeit stecken in diesem Buch.

Inmitten alter Gemäuer, auf zwielichtigen Dachböden und in dämmrigen Kellern hat sich die Fotografin herumgetrieben. Was sie dort entdeckt hat an Atmosphäre, Gegenständen und Geschichten, das spiegeln die insgesamt 120 Abbildungen wider.