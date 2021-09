Sie sind an in dieser Stelle sozusagen ortsbildprägend. Und das bereits seit vielen Jahrzehnten, wie ihre schon recht stattliche Höhe belegt. Ob allerdings noch weitere Meter hinzukommen werden, ist mehr als fraglich. Denn zum Beginn der Erschließungsarbeiten für den vierten Teilabschnitt des Baugebiets Meerkamp hat ein Baggerfahrer in den vergangenen Tagen buchstäblich Fakten geschaffen und große Teile des Wurzelwerks der entlang der Eickenbecker Straße stehenden Lindenallee in Kleinholz verwandelt.

