An der Kleiststraße geht es doch

Das Nahversorgungszentrum an der Kleiststraße rückt nun doch als möglicher Drogeriestandort in den Fokus, bleibt allerdings aus Sicht der Stadt nur zweite Wahl hinter dem Bahnhofsumfeld.

Wenn, dann nur am Bahnhof: So lautete im vergangenen November die kurze und knappe Botschaft. Denn weder in der Innenstadt, noch an den anderen beiden Nahversorgungsstandorten Breemühle und Kleiststraße gebe es das entsprechende (räumliche) Potenzial zur Ansiedlung eines Drogeriemarktes, verkündete die Stadt im mit reichlich Verspätung vorgestellten Entwurf des neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EHK).