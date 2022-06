Die Rahmenbedingungen konnten kaum besser sein: Bei blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen verabschiedete die Kardinal-von-Galen-Grundschule am Donnerstag 80 Viertklässler. Mit dabei: Ex-Schulleiter Norbert Bolz, der 2021 in den Ruhestand gegangen ist.

Auch wenn mancher Tag vielleicht einmal lang vorgekommen sein mag: Am Ende ist die Zeit dann doch wie im berühmten Flug vergangenen. Vier Jahre nach ihrem allerersten Schultag sagten am Donnerstagmorgen 80 Drensteinfurter Grundschüler „Tschüss“, um nach den großen Ferien in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Und das nicht nur in Sachen „Deutsch und Mathe“ gut gerüstet. Denn wie sie bei der großen Verabschiedungsfeier sowohl Mitschülern als auch den zahlreich erschienenen Eltern demonstrierten, haben sie auch in den Bereichen „Tanz und Musik“ so einiges gelernt.

Zu Beginn der Feierstunde freute sich Schulleiterin Claudia Voß, neben Schulrätin Elisabeth Bollmann auch einen „guten, alten Bekannten“ begrüßen zu dürfen: Ziemlich genau ein Jahr, nachdem Norbert Bolz als Schulleiter in den Ruhestand verabschiedet worden war, wollte er es sich nun nicht nehmen lassen, seinen noch gut bekannten Schützlingen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg zu wünschen.

Dann war es an den beiden Schulorchestern unter der Leitung von Silke Schade, für die musikalische Einstimmung zu sorgen, bevor die nun scheidenden Viertklässler selbst „zum Mikro“ griffen. Für ihren ein wenig umgedichteten Song „An Tagen wie diesen“ der „Toten Hosen“ erhielten sie ebenso donnernden Applaus wie für ihre Tanz-Einlage zum Hit von „Culcha Candela“.

Schulleiterin Claudia Voß nutzte dazu die Gelegenheit, um einigen besonders verdienten Schülern und Kollegen zu danken. Alle voran Birgit Ruppert, die 29 Jahre an der Kardinal-von-Galen-Grundschule tätig war und in dieser Zeit ganze Generationen von jungen Menschen begleitet hat. Mit Blumen und einem „riesigen Dankeschön“ wurde sie am Donnerstag in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Dank galt auch Musiklehrerin Marlies Bozetti, die die Schule ebenso verlassen wird wie Nadine Kass vom Mütterzentrum Beckum, die bislang ihren Dienst in der Offenen Ganztagsbetreuung versehen hat.

Und dann galt es natürlich noch, einige verdiente Schüler besonders zu belohnen. Urkunden und ein kleines Präsent erhielten unter anderem die Jahrgangsbesten des diesjährigen Sportfestes, Nele Kirschbaum, Mia Heisterkamp, Madita Brüning, Mathilda Sandmann, Frieda Bayer, Jakob Kroos, Hendrick Beckamp, Lukas Müller, Justus Krause und Maurice Becker. Besonderer Dank galt dazu denjenigen Schülern, die sich als Streitschlichter verdient gemacht hatten. Im vergangenen Schuljahr waren dies Nik Fricke, Linus Herrmann, Vanessa Czerwinski, Felix Blech, Björn Kämmerer, Sofia Fälker, Carla Schatz, Felix Tillkorn, Fiona Gerzen und Leonard Rudi. Zum Abschluss dann hatte Claudia Voß noch ein besonderes Lob parat – und das galt Thilda Rose, die sich als Schülersprecherin verdient gemacht hatte, so wie ihren Stellvertretern Felix Blech und Mats Süßmann.

Wo ein Ende ist, ist bekanntlich auch immer ein Anfang. Für die Kardinal-von-Galen-Grundschule steht dieser bereits am 11. August auf dem Programm. Dann nämlich werden Lehrerkollegium und Zweit- bis Viertklässler rund 90 neue Erstklässler begrüßen, die danach in vier neuen Eingangsklassen unterrichtet werden.