Anlieger kritisieren Streckenführung

Viel Kritik von Anliegern hagelte es bei der Vorstellung der Trassenführung des geplanten Radwegeprojektes entlang der Landesstraße 671 in Mersch. Die Querung der viel frequentierten Straße macht Sorgen. Der Ruf nach einem Kreisverkehr wurde wieder laut.

Radwegprojekt in Mersch

In einem Vortrag führte Rodegang Elkendorf vom Ingenieurbüro Gnegel durch die Streckenabschnitte. Im Zuge der Versammlung des Vereins Bürgerradweg Walstedde-Mersch (BRWM) wurden auch Kosten und Zeitplan des Anschlusses an die Gelsenwasser-Trinkwasserversorgung vorgestellt.

Auf einer Länge von 1,2 Kilometern soll ein neuer Radweg entstehen und die Lücke zwischen der Kreuzung von K 21 und L 671 in Richtung Bahnhof schließen.

„Bei der Planung gibt es immer zwei Faktoren – die Anlieger und den Landesbetrieb Straßenbau, mit denen der Verlauf einer solchen Strecke abgestimmt werden muss“, erklärte Elkendorf. Läuft der Radweg über verschiedene Privatgrundstücke, werde durch das Ermitteln der Fläche bestimmt, welche Ablösesumme ein Eigentümer bekomme. Genaue Vermessungen für die Lage des Radwegs stünden noch aus und sollten bis zum Jahresende erfolgen.

Prüfung des Beleuchtungskonzeptes

Im Verlauf der Planung und unter Berücksichtigung der Energiekrise solle auch das Beleuchtungskonzept entlang des Radwegs geprüft und, wenn nötig, erweitert werden, so Elkendorf.

Gleichermaßen kritisch sehen Anwohner und Verantwortliche die Planung an den beiden Knotenpunkten, die der Radweg passieren soll. „Wir möchten nicht nur einen Fahrradweg bauen, sondern auch am Ortseingang dafür sorgen, dass Autofahrer auch wirklich auf 50 Stundenkilometer abbremsen müssen. Das wollen wir durch Fahrbahnteiler erreichen“, so Elkendorf.

Für die viel frequentierte und unfallträchtige Kreuzung von K 21 und L 671 wird derweil der Ruf nach einem Kreisverkehr immer lauter. Dieser ist bereits seit einigen Jahren immer wieder Thema, um den Bereich zu entschärfen. Denn für die Mehrzahl der Zuhörer stellte die Überquerung der Kreuzung mit dem Rad keine akzeptable Lösung dar. Das wurde durch viele Wortmeldungen deutlich. „Was muss noch passieren, damit das Land reagiert?“, fragte eine Anliegerin, die an der Kreuzung wohnt. In der Vergangenheit habe es unzählige Unfälle gegeben, bei denen Anlieger Erste Hilfe geleistet hätten und die Feuerwehr im Einsatz gewesen sei. Bei Geschwindigkeitskontrollen käme es immer wieder zu Verstößen.

Nun steht fest: Der Radweg soll links der L 671 in Richtung Merscher Bahnhof fortgesetzt werden. Folglich muss die Landesstraße von Radfahrern gleich zwei Mal überquert werden. Foto: Nicole Evering

Auch Bürgermeister Carsten Grawunder sah die Notwendigkeit eines Kreisverkehrs am betreffenden Streckenabschnitt. „Bauamtsleiter Christoph Britten und ich versuchen seit Jahren, eine Einigung mit Straßen NRW zu erzielen.“ Leider sei man bisher auf taube Ohren gestoßen. Durch einen Positionswechsel beim Landesbetrieb könnte sich nun jedoch etwas ändern. „Im Zuge der notwendigen Querung des Radwegs über diese gefährliche Stelle könnte die Möglichkeit eines Kreisverkehrs doch noch realistisch werden“, mutmaßte Bürgermeister Grawunder. Dafür müsse man nun konstruktive Verhandlungen führen.

Veranstaltungsort Haus Venne einbeziehen

In die Planung der Radwegtrasse soll auch das vom Bahnhof aus zu erreichenden Haus Venne als Veranstaltungsort einbezogen werden. Eine weitere Schwierigkeit stellten die angrenzenden Wälder dar, die umgangen werden müssten. „Ein Radweg darf nicht durch den Wald führen, da es sich bei Wäldern um geschützte Gebiete handelt“, erklärte Martin Welscheit, Vorsitzender des Bürgerradwegvereins, auf Nachfrage.

Nach dem Ende der Vermessungen und dem Erstellen der Bodengutachten könnte es im nächsten Jahr mit der Umsetzung vorangehen. Der Baubeginn ist für den Spätsommer 2023 geplant, die Trasse soll zum Sommer 2024 fertiggestellt werden. Zuschüsse sind aus einem Förderprogramm des Landes zu erwarten.

Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes der Stadt Drensteinfurt soll auch der aus Hamm kommende Radweg in Zukunft ein Thema sein und in die Planung aufgenommen werden. „Wir werden einen politischen Beirat gründen, der sich genau damit auseinander setzt“, sagte Martin Welscheit. Der Verein Bürgerradweg Walstedde-Mersch habe dann die Möglichkeit, einen Vertreter zur Mitwirkung im Beirat abzustellen.