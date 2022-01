Anlieger tragen Kostenrisiko mit

Es hat einige Jahrzehnte gedauert. Doch seit einigen Monaten nun sind sowohl der Pommernweg als auch der Rankauer Weg und die Glatzer Straße tatsächlich so ausgebaut, wie man es landläufig von einer Wohnsiedlung erwartet. Und gemäß „Fahrplan“ der Verwaltung soll es nun weitergehen – und zwar mit der Oderbergstraße, von der die oben genannten Ossenbecker Stichstraßen abzweigen. Wie die Verwaltung in der Vorlage zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am kommenden Montag mitteilt, sind die Pläne des Ingenieurbüros Gnegel mittlerweile fertig. Den Anliegern wurden sie dazu per Post und – coronabedingt – via Videokonferenz vorgestellt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie