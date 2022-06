„Anstempeln“ per Handy-Klick

Drensteinfurt

Dicke Aktenordner mit Rechnungen und eine komplizierte „Zettelwirtschaft“ zur Arbeitszeiterfassung sollen in der Stadtverwaltung bald ein Ende haben. In den vergangenen Monaten wurde dazu umfassend in digitale Lösungen investiert, die die Abläufe deutlich erleichtern sollen.

Von Dietmar Jeschke