Ansturm nicht mehr zu bewältigen

Wer zum Schluss der Ausgabe an der Reihe ist, für den waren in den vergangenen Wochen kaum noch frische Waren da.

Eine Rekordinflation, die sich fast zweistelligen Werten nähert. Dazu rund 250 Vertriebene aus der Ukraine sowie wöchentlich neue Zuweisungen von Geflüchteten aus anderen Ländern: Die aktuellen Umstände bringen nicht nur die Verantwortlichen der Stadt in Sachen Unterbringung an ihre Grenzen. An selbige stoßen vielmehr auch zusehends die ehrenamtlichen Helfer der Tafel. Und das ganz offensichtlich, ist die lange Warteschlange, die sich an Ausgabentagen quer über die Wagenfeldstraße hinzieht, schlichtweg nicht zu übersehen. Zeit, um zu reagieren, schildert Tafel-Vorstandsmitglied Petra Holler-Kracht.

Denn mangels Kapazitäten, Helfern, Lagermöglichkeiten und natürlich auch aufgrund knapper Lebensmittel wird die Ausgabe ab sofort im Zweischichtsystem erfolgen. „Das ist sicher nicht gut, aber es lässt sich nicht ändern“, schildert Holler-Kracht. Ähnlich wie bereits in Ascheberg der Fall, bekommen die Tafelkunden ab sofort mit gelben und roten Punkten versehene Nummern, mit denen sie dann im wöchentlichen Wechsel nach „gerade“ und „ungerade“ einkaufen können.

Ein Vorgehen, das aufgrund der Situation in den vergangenen Wochen schlichtweg unumgänglich sei. „Wir öffnen um 11 Uhr. In der Vergangenheit waren die Leute bereits um 10 Uhr hier, um sich eine Nummer abzuholen. Heute stehen die ersten bereits um 8 Uhr Schlange“, schildert Holler-Kracht die Lage. Man habe zwar immer wieder appelliert, das grundsätzlich genug für alle da sei. Das jedoch habe zusehends nicht gefruchtet. „Dazu müssen wir unsere Helfer entlasten, die absolut am Limit sind und teilweise zwischendurch nicht einmal mehr Zeit finden, um auf die Toilette zu gehen“, sagt sie. „Das können wir den Helfern schlichtweg nicht mehr zumuten.“

„ Das können wir den Helfern nicht mehr zumuten. “ Petra Holler-Kracht

Probleme bereite angesichts des Ansturms der vergangenen Monate aber natürlich auch die Lebensmittelversorgung. Denn denjenigen, die erst zum Schluss an der Reihe sind, könne man vielfach nur noch haltbare Lebensmittel anbieten. An frischen Waren etwa gab es in der vergangenen Woche am Ende der Ausgabe nur noch eine Handvoll Äpfel und Apfelsinen. Und dann ist da ja noch das Problem, dass sich ein Tafelkunde schlichtweg nicht mehr traut, sich in die lange Schlage einzureihen, berichtet Holler-Kracht.

Eine Situation, die man durch die neue Regelung nun spürbar entzerren will. Das allerdings nicht ohne neue Probleme. Denn wenn pro Woche nur noch die Hälfte der Kunden kommen, kommt auch nur noch die Hälfte des Geldes in die Kasse. Zurzeit habe man durch großzügige Spenden zwar noch Rücklagen, um Miete, Strom und andere Ausgaben decken zu können. Aber irgendwann werde man sich auch mit dieser Thematik intensiver beschäftigen müssen. Ebenso wie mit der Frage der Räumlichkeiten.

Denn obwohl man die Ausgabestelle an der Wagenfeldstraße gerne nutze, so sind sie bereits jetzt schlichtweg zu klein. Weshalb man trotz des noch einige Jahre laufenden Mietvertrages bereits schon jetzt die Augen nach einer möglicherweise besseren und geräumigeren Lokalität aufhalte. Bis zum möglichen Umzug steht jedoch noch eine weitere Großanschaffung auf dem Programm. Denn neben dem kleinen Minitransporter und dem Elektro-Bulli soll nun ein zweiter größerer Lieferwagen her. Anders, so Holler-Kracht abschließend, könne man den in jeder Woche anfallenden Bedarf kaum decken.