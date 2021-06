„Arbeitsplatz 2.0“ für alle

Wolfhart Wenger und Michael Thiel dürften so ziemlich jedes Datenkabel „mit Namen“ kennen, das sie im vergangen Jahrzehnt in den Schulen, in der Verwaltung und in manch anderem städtischen Gebäude verlegt und installiert haben. Und wenn es computertechnisch mal irgendwo hakte, dann liefen die Telefone bei den beiden langjährigen städtischen IT-Experten auch schon mal heiß. Durch den rasanten Ausbau der Computertechnik war das berühmte „Ende der Fahnenstange“ dann aber doch irgendwann erreicht. Verstärkung musste her. Und die stellte die Verwaltung im September 2019 mit Nina Russow ein.

Seit knapp zwei Jahren ist sie nun Leiterin der IT-Abteilung, die dem Fachbereich 1 der Stadtverwaltung angehört. Und da dessen deutlich gestiegene Personalausstattung zuletzt politisch für einige Fragen gesorgt hatte, hat die Redaktion neben den anderen Teilbereichsverantwortlichen auch Nina Russow befragt, warum es offensichtlich nicht ohne zusätzliche Fachkräfte geht.

Wie die IT-Leiterin berichtet, zählt ihre Unterabteilung mittlerweile fünf Beschäftigte. Und die haben einiges zu tun. Allein im Rathaus sorgen 16 Server dafür, dass die 79 Notebooks und 13 PC der Mitarbeiter vernetzt sind und arbeiten können. Und dann sind da ja noch das Klärwerk, der Bauhof, die Feuerwehren, der Kulturbahnhof und nicht zuletzt die vier städtischen Schulen: 180 iPads in der Kardinal-von-Galen-Grundschule, jeweils 110 in den Grundschulen in Rinkerode und Walstedde sowie rund 300 in der Teamschule wollen täglich im Unterricht genutzt werden. Tendenz übrigens steigend, wie Russow betont.

Tablet-Computer allein bringen aber natürlich nichts. Um sie nutzen zu können, musste zunächst ein funktionierendes WLAN-Netz installiert werden. Und für den gemeinsamen Unterricht bedarf es dazu entweder eines Beamers oder aber digitaler Tafeln, wie sie etwa in der Walstedder Lambertusschule seit geraumer Zeit zum Einsatz kommen. Ferner wurde in allen Schulen ein „School-Manager“ zur App-Verwaltung sowie ein „Mobile Device Service“ zur zentralen Geräteeinstellung installiert.

Nicht zu vergessen die jeweiligen Lernplattformen, die erst eine Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern ermöglichen und die bekanntlich in den vergangenen Corona-Monaten ausgiebig genutzt wurden. „In der Pandemie hat uns das unglaublich geholfen“, schildert die IT-Leiterin.

Um das Ganze zu finanzieren, nutzt die Stadt natürlich auch entsprechende Förderprogramme, für deren Inanspruchnahme gleichfalls Nino Russow verantwortlich ist. Ganze 363 000 Euro sind so über den „Digitalpakt Schule“ nach Drensteinfurt geflossen. Geld, das für Endgeräte, neue Server, breite Internetleitungen sowie für entsprechende Firewall- und Back-up-Systeme auch dringend gebraucht wird, schildert sie. Für die Verwaltung selbst, erläutert Russow, hatte sie bei ihrem Einstieg einen konkreten „Fahrplan“ entwickelt. Und dessen Ziel war es, einen standardisierten „Arbeitsplatz 2.0“ für alle Kollegen zu schaffen. Mittlerweile verfügt jeder Verwaltungsmitarbeiter über ein Notebook, das er sowohl im Homeoffice nutzen als auch im Rathaus in eine entsprechende Docking-Station „stöpseln“ kann, um es dort mit zwei getrennten Bildschirmen und einem kabellosen Headset zur Kommunikation zu bedienen. Und damit auch die Kommunikation „nach draußen“ funktioniert, wurde die Zahl der Amtsleitungen von ursprünglich fünf auf mittlerweile 20 erhöht. „Damit sind wir nun auch in der Lage, bei Bedarf Hotlines zu schalten“, schildert Nino Russow.

Langweilig wird den Computerspezialisten der Verwaltung wohl auch in den kommenden Monaten nicht. Nach der erfolgten Installation der „Luca-App“ in Stadtverwaltung und Erlbad stehen nun eine neue digitale Arbeitszeiterfassung, eine neue Finanzsoftware sowie eine neue VPN-Lösung, die den Mitarbeitern einen gesicherten Zugang zur Verwaltung aus dem Homeoffice ermöglicht, im Aufgabenbuch.

Und wenn dann irgendwann der nächste computermäßige „Generationenwechsel“ ansteht, so ist gleichfalls Nina Russow gefragt, um Angebote für die passenden Ersatzgeräte zu finden. Ach ja: Durch die Erweiterung und Neustrukturierung der IT-Abteilung wuchs übrigens auch das Ausbildungsangebot der Stadt. Denn wer möchte und entsprechendes Interesse mitbringt, der kann sich nun auch in der Verwaltung zum Fachinformatiker ausbilden lassen.