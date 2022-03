Ärger um Uran-Resolution

Demonstriert haben sie bereits des Öfteren. Nun wollen die Grünen eine Ratsresolution, in der man einen Stopp der Uran-Transporte von Gronau durch Drensteinfurt in Richtung Russland fordert. Eine derartige Stellungnahme lehnt die CDU jedoch „mangels Zuständigkeit“ ab.

Verhindern, das wissen auch die Drensteinfurter Grünen, lassen sie sich mit eigenen Mitteln nicht. Dennoch, so das Ansinnen des Ortsverbandes, sei es angesichts der aktuellen politischen Lage mehr als nur angemessen, ein klares Signal zu senden. Und zwar in Form eine Ratsresolution, in der die Stadt den sofortigen Stopp der Atomtransporte zwischen der Gronauer Urananreicherungsanlage durch Drensteinfurter Stadtgebiet zum Amsterdamer Hafen und von dort weiter in Richtung Russland fordert.