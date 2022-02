Ärztehaus bleibt „Familienbetrieb“

30 Jahre lang war Dr. Olaf Salomon als Hausarzt in Drensteinfurt tätig. Nun ist es für ihn an der Zeit, beruflich kürzerzutreten. Doch das Lebenswerk „Ärztehaus am Amtshofweg“ weiß er in guten Händen. Denn Tochter Caren Schweiger tritt in seine Fußstapfen.

Eigentlich war es zunächst nur der Traum von Dr. Birgit Salomon, sich als Fachärztin für Allgemeinmedizin niederzulassen. Zum 1. Oktober 1991 übernahm sie die Praxis von Dr. Pieters am Amtshofweg 10 in Drensteinfurt. Ihr Mann war damals in der Barbaraklinik in Hamm tätig. Doch schnell wurde der jungen Familie – die beiden Töchter waren zu diesem Zeitpunkt vier und zwei Jahre alt – klar, dass Arbeitszeiten und Kinderbetreuung sich schlecht vereinbaren ließen. Also kündigte Olaf Salomon und stieg in die Hausarztpraxis ein.

Diese entwickelte sich gut und zog im Jahr 2000 in neue Räume. Nur ein Haus weiter, am Amtshofweg 12, ist das Ärztehaus seitdem ansässig. „Wir sind wortwörtlich mit dem Bollerwagen umgezogen“, erinnert Birgit Salomon. Alle Mitarbeiter – viele gehören seit Jahrzehnten zum Team – hätten mit angepackt.

5500 bis 6000 Notarzteinsätze

Nicht nur die Patienten vor Ort hat der in Bockum-Hövel aufgewachsene Mediziner 30 Jahre lang mit viel Herzblut betreut, er war auch als Notarzt unterwegs. 5500 bis 6000 Einsätze mögen es wohl gewesen sein, schätzt der 63-Jährige. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche war er erreichbar. Rund um die Uhr konnte der Pieper gehen. „Es gibt wohl kein Restaurant in der Umgebung, in dem ich nicht schon alleine übrig geblieben bin“, sagt Birgit Salomon mit einem Schmunzeln. Diese Anekdote zeigt aber auch, wie hoch der zeitliche und persönliche Einsatz ihres Mannes für die, die Hilfe brauchten, stets gewesen ist.

Diese hohe Schlagzahl ist schon länger nicht mehr möglich. Aus gesundheitlichen Gründen musste Olaf Salomon sein Pensum vor vier Jahren reduzieren. Nun geht er in den Ruhestand – „nicht ganz freiwillig“, wie er zugibt. Doch Hobbys wie das Segeln und seine Enkel werden ihn zumindest privat weiter auf Trab halten.

Derweil bleibt das Ärztehaus auch in Zukunft ein „Familienbetrieb“. Denn Birgit Salomon und Caren Schweiger (32) führen es seit Anfang Januar als Gemeinschaftspraxis. Für die Tochter sei schon zu Kindertagen klar gewesen, „dass ich einmal in die Praxis einsteigen will“. Sie hat in Ungarn und Rostock studiert, war Weiterbildungsassistentin in den Bereichen Unfallchirurgie sowie Innere Medizin und hat 2021 ihren Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht. Zum Praxisteam gehört sie schon seit 2018, ebenso wie Dr. Marcus Lohmann und Catharina Becker. Seit dem vergangenen Jahr wird es zudem noch von der Weiterbildungsassistentin Dr. Jana Schäfers verstärkt.

„Schöner geht‘s nicht“, freut sich Birgit Salomon, dass sie nun mit ihrer Tochter das Ärztehaus leiten darf. Und Dr. Olaf Salomon wird seiner Familie in Zukunft vielleicht nicht mehr mit Tat, aber doch mit Rat zur Seite stehen. „30 Jahre Berufserfahrung sind so viel wert“, sagt Caren Schweiger. „Da gibt‘s noch viel, was ich von ihm lernen kann.“