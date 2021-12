Auch Abwasser wird teurer

Beinahe alles ist mittlerweile teurer als noch vor einem Jahr. Und auch in Sachen Abwasser werden die Einwohner alsbald wohl tiefer in die Taschen greifen müssen. Die Verwaltung legt dazu im Betriebsausschuss die neue Gebührenkalkulation vor.

Gas, Öl, Benzin und Strom kosten deutlich mehr. Dazu sind die Preise für Baustoffe regelrecht explodiert, während Sparer, die ihr Geld auf dem Konto horten, mit Negativzinsen bestraft werden. Kurz: Die Inflationsrate erreicht derzeit in Deutschland ungeahnte Höhen. Und ein Ende der Kostenspirale ist noch nicht in Sicht. In Drensteinfurt etwa werden sich die Bürger ab dem kommenden Jahr nicht nur mit höheren Energiepreisen, sondern auch mit steigenden Abwassergebühren abfinden müssen. Stimmen die Mitglieder des Betriebsausschusses in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag der Vorlage der Verwaltung zu, dann werden ab Januar rund 2,1 Prozent mehr für die Schmutzwasser- und sogar 6,5 Prozent mehr für Regenwasserentsorgung fällig.