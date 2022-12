Auch der letzte Transport fällt weg

Erst seit wenigen Tagen hat der Hof May die EU-Zulassung als Schlachtbetrieb. Dem vorausgegangen waren umfangreiche Umbauarbeiten, um aus der großen Scheune eine Metzgerei samt Kühlhäusern zu machen. „Das Fleisch verarbeiten durften wir schon länger, nun können wir auch selbst schlachten“, berichtet Simona May. Für sie und Ehemann Carl-Hendrik die einzig logische Konsequenz, wenn man in der Landwirtschaft dem Tierwohl oberste Priorität einräumt. Denn jeder Transport, und sei es auch in noch so kleinen Gruppen, bedeutet Stress, der sich auch auf die Fleischqualität auswirken kann. „Nun haben wir die komplette Kontrolle über Tierwohl und Produktqualität“, setzen die Mays auf ein möglichst kurzkettiges und nachhaltiges Verfahren.

