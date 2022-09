Kolpingsfamilie soll im November ihre Auflösung beschließen

Drensteinfurt

So gehört zu den ältesten festen Gemeinschaften in der Stadt. Nun steht die Kolpingsfamilie – zumindest formell – vor der Auflösung. In der Sitzung am 19. November sollen die Mitglieder genau das beschließen. Der Grund: Fehlende Kandidaten für den Vorstand.

Von Dietmar Jeschke