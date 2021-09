Auch Schüler sind willkommen

Drensteinfurt

Eine weitere unkomplizierte Impfmöglichkeit bietet am Dienstag (28. September) das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Drensteinfurt an. Wer sich impfen lassen möchte, kann ohne Anmeldung in die Alte Post kommen. Das Angebot gilt ausdrücklich auch für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren.