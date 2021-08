Auf die Bank folgt der Biergarten

Die Bank rund um den Maibaum steht schon. Auf die beiden „Alltagsmenschen“ für die neue „Verweiloase“ warten die Bürgerschützen allerdings noch. In der Werkstatt herrscht Auftragsstau. Derweil plant der Verein für Anfang September einen Open-Air-Biergarten im Schlosspark.

Und wieder ist ein Sommer ohne Schützenfest vergangen. Um in dieser veranstaltungsarmen Zeit als Verein dennoch von den Menschen in der Stadt wahrgenommen zu werden, hatten sich die Bürgerschützen St. Johannes ein besonderes Projekt zur Verschönerung der Innenstadt überlegt: die „Verweiloase“ am Marktplatz.