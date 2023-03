Auf die Schnelle wird es nichts

Der Radverkehr soll in Drensteinfurt schon in naher Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen. Dazu gilt es jedoch, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wie, das ist nun dem ersten Radverkehrskonzept der Stadt zu entnehmen.

Es soll nicht nur schnell und sicher sein, sondern auch bequem. Und ganz nebenbei ist Radfahren auch noch gesund. Vier Eigenschaften, die in den kommenden Jahren den Ausbau und die Modernisierung des städtischen Radverkehrsnetzes maßgeblich bestimmen sollen. Wie, das wird die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am Montag (13. März) um 17 Uhr in der Alten Post in Form des ersten kommunalen Radverkehrskonzeptes erläutern.