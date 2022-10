Aus 200 Fotos zwölf ausgewählt

Eine winterliche Allee am Grentruper Weg, Abendstimmung in der Hemmer Heide, rastende Störche im Erlfeld: Druckfrisch liegt er vor, der erste Naturkalender des Drensteinfurter Heimatvereins.

Und er ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil Holger Martsch, von Haus aus Grafiker, und seine Vereinskollegen viel Zeit und Arbeit in das gute Stück investiert haben. Sondern auch, weil es eine Art Mitmach-Kalender ist. Die Fotos stammen allesamt von Bürgern der Stadt – und sie zeigen auch ausschließlich Motive aus Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde.

Tier- und Landschaftsaufnahmen aus allen Jahreszeiten wechseln sich ab. Dabei hatte eine extra gebildete Jury die Qual der Wahl, welche Fotos denn nun auf den nur zwölf DIN-A3-Seiten landen sollten. Fast 200 waren nach dem Aufruf des Heimatvereins im Sommer 2021 eingesandt worden. „Nicht alle hatten die technische Qualität für einen Abdruck“, hatte Martsch schon einmal vorsortiert. Doch es standen immer noch jede Menge Fotos zur Auswahl. Die Jury habe sich aber doch „schnell geeinigt“, blickt Vorsitzender Franz-Josef Naber zurück. Wobei so manches Bild nur schweren Herzens ausgemustert worden sei, ergänzt Martsch.

Große Resonanz auf Aufruf

Entstanden war die Idee während der Corona-Zeit. Ein Online-Vortrag mit dem Naturfotografen Hans-Peter Schaub aus Hamm hatte eine solch große Resonanz hervorgerufen, dass der Verein im Anschluss einen Fotowettbewerb auslobte. Und weil die Einsendungen dann so zahlreich und qualitativ zum Teil auch so gut waren, entschied man sich kurzerhand, einen Kalender drucken zu lassen. Betreut wurde das Projekt maßgeblich von Holger Martsch und Armin Asbrand.

300 Exemplare namens „Natürlich Stewwert“ gibt es nun, die der Heimatverein mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis von zehn Euro anbietet. Zu haben ist der klimaneutral gedruckte Kalender ab sofort in der „Bücherecke“ (Wagenfeldstraße) und per E-Mail-Bestellung an kalender@heimatverein-drensteinfurt.de (Name, Anschrift und Telefonnummer angeben). Auch bei den Aufführungen der Plattdeutschen Theatergruppe im Oktober und November wird er zu haben sein.

„ »Wir haben ein Querformat gewählt, damit die Aufnahmen besonders schön zur Geltung kommen.« “ Holger Martsch, Heimatverein

Doch damit nicht genug. Zusätzlich möchte der Heimatverein noch eine Ausstellung auf die Beine stellen, bei der die schönsten 50 bis 60 Fotos zu sehen sein werden. Diese wird am 10. und 11. Dezember in der Alten Post stattfinden, begleitet von einer Klanginstallation, die das Gezeigte akustisch untermalen soll. Dort wird dann auch die Preisverleihung stattfinden. Denn der Heimatverein hatte für jeden Teilnehmenden, dessen Foto es in den Kalender schaffen sollte, einen „Stewwert-Taler“ im Wert von 50 Euro ausgelobt. Und ein Sonderpreis wird dann auch vergeben: für den jüngsten Teilnehmer, den elfjährigen Nils Lütke Wöstmann aus Rinkerode, dessen Kaninchen-Foto es in die engere Auswahl geschafft hatte.