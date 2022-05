Aus der Not einen Erfolg gemacht

Rinkerode

Ein bisschen erinnert die aktuelle Situation an die im Jahr 1996. Damals reichte der Platz in der katholischen Kita St. Pankratius nicht mehr aus, 13 Rinkeroder Kinder drohten unversorgt zu bleiben. Was dann in den Stiel gestoßen wurde, ist eine echte Erfolgsgeschichte.

Von Nicole Evering