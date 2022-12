Die Wahlen eines neuen Vorstandes war ein Tagesordnungspunkt beim Kreisjugendfeuerwehrtag am Samstag in Drensteinfurt. 45 Kinder und Jugendliche sowie 40 Betreuer waren anwesend.

Die Delegationen aller Jugendfeuerwehren in Drensteinfurt in der Feuerwehr kamen am Samstag zusammen, um einen neuen Vorstand zu wählen und um sich kennenzulernen.