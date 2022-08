Auto landet nach Überschlag in einem Maisfeld

Wie es zu dem Unfall in der Bauerschaft Eickenbeck kam, ist noch unklar. Die schwer verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Münsteraner Krankenhaus gebracht.

Schwer verletzt wurde am Montagmittag eine 33-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 54 in Eickenbeck. Gegen 13.30 Uhr war die Rinkeroderin mit ihrem Skoda vom Schwatten Holtkamp kommend in Richtung Rinkerode unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen ausgangs einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich daraufhin im Graben, bevor er wieder auf den Rädern stehend im angrenzenden Maisfeld zum Stillstand kam. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte wenig später in eine Münsteraner Klinik. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung, erklärte die Polizei, gebe es bislang nicht.