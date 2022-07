Autos stoßen frontal zusammen

Die B 54 zwischen Rinkerode und der Kreuzung am „Schwatten Holtkamp“ musste am Mittwochmorgen voll gesperrt werden. Grund war ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Bei dem Unfall in Rinkerode wurden ein Mann schwer und ein anderer leicht verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 54 sind am Mittwoch gegen 8 Uhr zwei Männer verletzt worden. Ein 45-Jähriger aus Hamm war in Richtung Münster unterwegs, ein 28-Jähriger aus Münster in entgegengesetzter Richtung.

Kurz hinter der Kreuzung mit der B 58 am „Schwatten Holtkamp“ geriet der 45-Jährige aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto des Münsteraners zusammen. Dieser wurde schwer, der Hammer leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.