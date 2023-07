Bahnhof bald per Video überwacht

Vandalismus an Bahnhaltepunkten ist ein altbekanntes Problem - auch in Drensteinfurt. Nun soll in Kürze eine moderne Videoüberwachung installiert werden.

Verdreckte Wartehäuschen, eingeworfene Scheiben, demolierte Automaten, beschädigte oder gestohlene Fahrräder und mit Graffiti beschmierte Wände: Bilder, die mittlerweile wohl ganz automatisch in Erinnerung kommen, wenn das Stichwort „Bahnhof“ fällt. Und das nicht nur in Großstädten, hat man doch auch im sonst eher beschaulichen Drensteinfurt nahezu regelmäßig mit den oben genannten „Begleiterscheinungen“ des Öffentlichen Personennahverkehrs zu tun. Das soll sich ändern. Denn nachdem das Land NRW bereits im Jahr 2020 entsprechende Mittel bereitgestellt hatte, gehört der Bahnhof in der Stadt Drensteinfurt nun zu den insgesamt 100 Bahnhöfen im Bundesland, die mit moderner Videotechnik ausgestattet werden sollen.

„Das Land hat gemeinsam mit den Aufgabenträgern im Schienenpersonennahverkehr, der Bundespolizei und dem Kompetenzcenter Sicherheit (KCS) festgelegt, an welchen Bahnhöfen die moderne Videotechnologie installiert wird. In Drensteinfurt laufen erste Vorbereitungen für die Installation. Die Umsetzung dieses Videoprogramms ist bis Ende 2024 vorgesehen“, teilt die Deutsche Bahn dazu auf Anfrage unserer Redaktion mit. Insgesamt habe das Land Nordrhein-Westfalen für die Installation der Videoüberwachung an Bahnhaltepunkten bis zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Bis 2024 soll jeder dritte Bahnhof in Nordrhein-Westfalen durch Videotechnik sicherer werden“, heißt es weiter.

Flächendeckende Sicherheit

„Eine effektive Videoüberwachung an den Bahnhöfen und in den Zügen erhöht die Hemmschwelle für Gewalttaten und sorgt zudem auch dafür, dass weniger Vandalismus und Graffitis zu beklagen sind“, erklärte José Luis Castrillo, Vorstand des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr bei der Vorstellung des Projekts. „Wir freuen uns über die Aufrüstung der Stationen. Sicherheit darf nicht punktuell gedacht, sondern muss flächendeckend gewährleistet werden“, betonte Joachim Künzel, Geschäftsführer des Nahverkehrs Westfalen-Lippe. Als Aufgabenträger sind der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) und der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) für die Bestellung und Ausgestaltung des Schienenregionalverkehrs in Nordrhein-Westfalen zuständig.

Datenbank arbeitet anonym

Weitere Punkte des damit verbunden „Handlungskonzepts für mehr Sicherheit im Öffentlichen Personennahverkehr“ seien die Einführung der „Sicherheitsdatenbank NRW“ und der Einsatz von zusätzlichem Personal. Die bereits 2019 eingeführte Datenbank ermögliche es, einen umfassenden Überblick über die Sicherheitslage im Schienenpersonennahverkehr in ganz Nordrhein-Westfalen zu erlangen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das neue System erleichtere den Import und die Erfassung von Daten ebenso wie die Auswertung. Es ermögliche dazu flexible und lageorientierte Entscheidungen und erleichtere unter anderem die Abstimmung von Schwerpunkteinsätzen zusammen mit den Ordnungspartnern. „Die Datenbank arbeitet anonym und Datenschutzrechtskonform, das heißt, es werden keine personenbezogenen Daten erhoben“, betont die Bahn. „Sie wird zurzeit vor allem von Eisenbahnverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen genutzt.“