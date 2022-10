Basar-Team spendet Rekordsumme aus Herbst- Aktion

Zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, organisiert das Basarteam den Kinderkleider- und Spielzeugbasar in der Dreingauhalle. Damit dieser stattfinden kann, bedarf es vieler Helfer. Immer am Freitag wird sortiert, und die Tische in der Halle werden aufgebaut, am Samstag dann der Basar selbst und der anschließende Abbau und die Sortierung nicht verkaufter Artikel.“ „Wir brauchen rund 100 Helfer an beiden Tagen“, berichtet Kathrin Renk vom Basarteam. Einige Aktive seien aber gleich an beiden Tagen dabei.

Dass sich die Arbeit lohnt, wurde in diesem Jahr besonders deutlich. „Wir waren unglaublich erfolgreich“, sagt Renk und spricht von einem Rekordergebnis.

Rekordergebnis von 3750 Euro als Spenden verteilt

Das große Angebot der Verkäufer, die nicht nur aus Drensteinfurt, sondern sogar bis aus Münster kamen, kommt nicht nur den Kaufwilligen zugute, sondern zahlreichen Vereinen und Institutionen. In diesem Jahre durfte das Team die Rekordsumme von 3750 Euro verteilen.

So freuten sich am Montagmorgen alle vier Kitas im Ort, die sich nicht in kirchlicher Trägerschaft befinden (Villa Kunterbunt, Naturkinderhaus, Zwergenburg und die AWO-Kita), über eine Spende in Höhe von 550 Euro. Die Kardinal-von-Galen-Grundschule erhielt ebenfalls 550 Euro, die Teamschule 150 Euro, die Feuerwehr, die als Helfer den Basar unterstützt, 300 Euro, die Pfadfinder 150 Euro, die Tafel 100 Euro, der Heimatverein 100 Euro für die Jugendarbeit, die Tagespflege 100 Euro und das MIO Elterncafé 100 Euro.

Insgesamt standen auf dem diesjährigen Herbstbasar im September 12 200 Artikel zum Verkauf, von denen 55 Prozent (rund 6700 Artikel) verkauft worden waren. 200 Verkäufer hatten sich angemeldet, rund 550 Käufer wurden am Basartag gezählt.

IT-Plattform basarlino

Dass die Zahlen so genau benannt werden können, ist der neuen IT-Plattform „basarlino“ zu verdanken, die die Auswirkung und Transparenz möglich macht. Jeder Verkäufer musste sich im Vorfeld dort anmelden und seine Artikel dort auch hochladen. Das System habe dann Etiketten mit QR-Code erstellt. Der Vorteil für den Verkäufer sei gewesen, dass er schon während des Basars sehen konnte, was verkauft wurde und wie viel Umsatz er bereits generiert hatte, erläutert Kathrin Renk.

Für das Basarteam entfiel das im Hintergrund stattfindende stundenlange Eintippen der Etikette, die jetzt einfach gescannt werden konnten.

„Wir sind sehr zufrieden, auch von den Verkäufern gab es viel mehr positives Feedback als negatives“, teilt Renk mit. Aus diesem Grund werde man auch bei den folgenden Basaren wieder „basarlino“ nutzen.

Interessierte könnten sich bereits den Frühjahrsbasar vormerken, der am 25. März in der Dreingauhalle stattfinden soll.