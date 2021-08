Bauern können ihrem Land helfen

In Uganda grassiert die Delta-Variante des Coronavirus. Doch auch Hunger ist ein großes Problem. Die Kleinbauern in der Gemeinde Luweero, die seit fünf Jahren auch aus Drensteinfurt unterstützt werden, können bei der Versorgung der Bevölkerung durch die Caritas helfen.

Es ist eine Katastrophe mit Ansage. Denn anders als in manchem europäischem Land, wo die Corona-Beschränkungen in diesen Wochen zurückgefahren werden, gaben Infektionszahlen und Impfquoten in Uganda solche Lockerungen eigentlich nicht her. Und doch waren sie im Frühjahr verkündet worden, wohl auch, weil Wahlen vor der Tür standen. Nun überrollt eine neue Corona-Welle das ostafrikanische Land.