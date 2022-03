Bäume stehen, Gutachten stehen aus

Die Monate im Jahr, in denen sich wieder mehr Kinder auf den Spielplätzen im Stadtgebiet tummeln werden, stehen unmittelbar bevor. Im Ausschuss gab die Stadtverwaltung am Dienstagabend einen Überblick, wie es mit den geplanten Um- und Neugestaltungen aussieht.

Um für mehr Schatten auf den Spielplätzen zu sorgen, war Anfang 2021 vom Rat beschlossen worden, zusätzliche Bäume zu pflanzen. Die Idee Sonnensegel anzubringen, war damals auf Anraten von Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck verworfen worden. 20.000 Euro standen für dieses Projekt zur Verfügung.

Bereits im März 2021 hatte der städtische Bauhof mit den Anpflanzungen begonnen, die mittlerweile abgeschlossen sind. Verwendet worden seien ausschließlich heimische Arten mit dichter Krone wie etwa Hainbuche, Rot- und Feldahorn. Auf 13 Spielplätzen in allen Ortsteilen wurden insgesamt 35 Bäume gepflanzt. „Die Spielplätze haben dadurch wirklich gewonnen“, befand Pieck und erklärte, dass diese Idee auch auf weiteren Spielplätzen peu à peu fortgesetzt werden soll.

Am Kerkpatt wurde abgespeckt

Bei der Umsetzung der nach einer Ideenwerkstatt beschlossenen Planung für den „Dschungelbuch“-Spielplatz am Kerkpatt in Walstedde hätten sich diverse Schwierigkeiten ergeben, so die Stadt. „Die Planungen mussten immer wieder modifiziert, sprich abgespeckt, werden, um eine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu ermöglichen“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung.

Aufgrund gestiegener Rohstoffpreise und Transportkosten ließen sich neue Spielplätze in Zukunft nicht mehr mit den 50.000 Euro realisieren, die sonst immer im Haushalt dafür eingeplant worden seien. Entweder müsse der Ansatz angehoben oder der Aufwand reduziert werden, so die Verwaltung. Auch die langen Lieferzeiten seien aktuell ein Problem, so dass es am Kerkplatt wohl erst im Sommer losgehen könne.

Teile des Skateparks am Heimstättenweg in Drensteinfurt sind aktuell gesperrt. Dort sind an den erneuerten Elementen Absenkungen und Setzrisse aufgetreten. Das damals beauftragte Unternehmen soll nun die Mängelbeseitigung übernehmen. Auch in Walstedde soll am Böcken ein Skateplatz in Form eines asphaltierten Pumptracks entstehen. Ein notwendiges Lärmschutzgutachten sei beauftragt worden, Ergebnisse lägen aber noch nicht vor. „Die weiteren Planungsschritte werden fortgesetzt, sobald baurechtliche Klarheit besteht.“ Die Planungen für einen Bikepark am Rande des Ortsteils seien deshalb ebenfalls zurückgestellt worden. Gleiches gelte für die Wiedererrichtung eines Bolzplatzes auf der verbleibenden Fläche zwischen Grundschule und neuer Sport-Kita, auch für diesen solle das Lärmschutzgutachten abgewartet werden.

Die Pläne für den „Dschungelbuch“-Spielplatz am Kerkpatt mussten mehrfach überarbeitet werden. Foto: Grafik: Stadt Drensteinfurt

Mit der Umgestaltung des Schulhofes der Lambertusschule soll hingegen bald begonnen werden. Die Tiefbauarbeiten erfolgen in den Osterferien. In der Mitte des Schulhofes – auf dem bislang wenig genutzten Volleyballfeld – werden zwei Beete für insgesamt sechs größere Bäume angelegt. Drum herum werden Bänke gruppiert. Beide Basketballkörbe bleiben erhalten. Die Beete entlang des Gebäudes werden aufgelöst, dort sollen niedrige Balancierelemente Platz finden. Dafür sowie für die neuen Bäume seien durch die Schulleitung Sponsoren gewonnen worden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen am Rande des Schulhofs noch drei Trampoline ergänzt werden.

Umbau nach dem Saisonende

Mit dem Umbau des Erlbad-Spielplatzes unter dem Motto „Zirkus“ soll es nach Saisonende losgehen. Die Aufträge für das Zirkuszelt (Kletterkombination) und das Portal (Spielfassade) seien nach Genehmigung des Haushaltes durch den Kreis Warendorf noch im Dezember erteilt worden. Für bespielbare Holzfiguren lägen bereits erste Angebote vor. Die Wand der SVD-Umkleide soll durch einen heimischen Künstler passend bemalt werden. Erste Entwürfe dazu sollen Ende März der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Der Kinderspielplatz Viehfeldstraße soll teilweise erneuert werden. Zeitlich sei eine Beteiligung der Öffentlichkeit bis zu den Sommerferien allerdings nicht mehr möglich. Eventuell könne eine Ideenwerkstatt in das Ferienprogramm integriert werden. Die Planung könne ohnehin erst zum Jahresende umgesetzt werden, da die Mitarbeiter des Bauhofes durch die Maßnahmen am Kerkpatt und im Erlbad vorerst ausgelastet seien.