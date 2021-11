„Baumeister des Gemeindewesens“

Vor zwölf Monaten durften sich maximal zwölf Personen gleichzeitig in der Alten Post aufhalten. Anders sah das am Freitagabend aus, als die 17 ehemaligen Ratsmitglieder und Bernd Borgmann, langjähriger Ortsvorsteher von Walstedde, im Beisein von Angehörigen, zahlreichen örtlichen Politikern und Mitgliedern aus der Verwaltung feierlich verabschiedet wurden.

Bürgermeister Carsten Grawunder erinnerte zu Beginn an die konstituierende Sitzung des neuen Rates Anfang November 2020 zurück. „Wir waren in der Dreingau-Halle und standen kurz vor dem nächsten Lockdown. Deswegen hatten wir uns dazu entschieden, die Verabschiedung später stattfinden zu lassen“, sagte er. „Die Ratsmitglieder, die sich jahrelang ehrenamtlich politisch engagiert haben, sollten dort verabschiedet werden, wo sie über viele Jahre tätig waren – nämlich in der Alten Post“, so das Stadtoberhaupt.

Verantwortung für die Zukunft

Danach erklärte er, dass im Rat die Weichen einer Gemeinde gestellt werden. „Das bedeutet, dass wir gemeinsam große Verantwortung für die Zukunft von Drensteinfurt haben“, betonte Grawunder und wandte sich an die ehemaligen Ratsmitglieder: „Heute stehen sie im Fokus. Denn sie haben diese Aufgabe teilweise über Jahrzehnte gemeistert. Bei jeder Entscheidung haben sie Ihre Erfahrung einfließen lassen – und das war auch gut so.“ Schließlich müssten Entscheidungen nicht für kurzfristige, sondern für langfristige Erfolge stets bedacht sein. „Wir müssen nachhaltig mit unserer Umwelt umgehen und manchmal Entscheidungen treffen, die nicht immer angenehm sind“, befand der Bürgermeister. Das langfristige Denken sei charakteristisch für die Politik auf kommunaler Ebene. „Dort wird Politik vor Ort gemacht. Für die Menschen, die hier leben, von den Menschen, die hier leben.“

Mit der Verabschiedung der ehemaligen Ratsmitglieder solle nun auch ein Signal gesendet werden. „Der Stabswechsel soll deutlich machen, dass wir hier in Drensteinfurt immer an einem Strang ziehen“, erläuterte das Stadtoberhaupt. Die Arbeit im Rat sei nicht immer einfach, sondern häufig kontrovers, aber stets sachlich orientiert. Wichtig in der Kontinuität sei zudem das Wissen um Zusammenhänge von Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, um diese mit in die Zukunft zu tragen. „Dafür waren sie Garant“, lobte Grawunder und blickte unter anderem auf die Klimapolitik und die Flüchtlingsarbeit zurück. „Wir konnten all das gemeinsam und kollegial miteinander angehen. Das hat dazu geführt, dass wir die Energie zur Lösung der Sachprobleme immer wieder neu entwickeln konnten“, so der Bürgermeister. „Sie dürfen nun mit Stolz und großem Selbstbewusstsein auf das zurückblicken, was sie in der Vergangenheit geleistet haben. Sie waren die Baumeisterinnen und Baumeister des Gemeindewesens für unsere Menschen in Drensteinfurt, und ohne ihre Sachkunde und Erfahrung wären manche Entscheidungsprozesse noch schwieriger gewesen, als sie es ohnehin schon waren.“

Vorbilder für Drensteinfurt

Das ehrenamtliche politische Engagement sei nicht selbstverständlich. Deswegen hatte das Stadtoberhaupt auch noch einige Zahlen mitgebracht. So würden die nun ehemaligen Ratsmitglieder auf 324 Jahre politisches Ehrenamt kommen. „Nehmen wir die Zeit als sachkundiger Bürger oder sachkundige Bürgerin hinzu, verabschieden wir heute schon 375 Jahre“, berichtete Grawunder. „Sie alle sind Vorbilder für Drensteinfurt und für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.“

Im Anschluss folgte die feierliche Verabschiedung der 17 ehemaligen Ratsmitglieder. Danach bestand die Möglichkeit zum geselligen Austausch entspannter Atmosphäre.