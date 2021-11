Baumgeschenk zum Jubiläum

Vor exakt 25 Jahren gründete Reinhard Bertels seine Baumschule in Rinkerode. Aus den ursprünglichen vier Hektar Fläche sind mittlerweile 50 geworden. Und zum Team gehören nun 16 Beschäftigte. Zum Dank für die stets gute Zusammenarbeit schenkte Bertels der Stadt nun eine große Platane.

Pflanzaktion am Sportplatz

Sie haben bereits eine recht stattliche Höhe von knapp sechs Metern und ein Gewicht von jeweils gut 1,5 Tonnen. Und dank ihres schon recht „erwachsenen“ Alters von knapp 20 Jahren, hat der Stamm auch schon einen respektablen Durchmesser. „Ein idealer Stadt- und Parkbaum“, erklärte Reinhard Bertels. Auch deshalb, so der Inhaber der gleichnamigen Rinkeroder Baumschule, weil sie eine schöne, schattenspendende Krone bilden und dazu recht hitzeverträglich sind, was bekanntlich seit einigen Jahren schon ein wichtiger Faktor ist, wenn es um die Neuanpflanzung von Gehölzen geht.

Seit Mittwochmorgen zieren die vier – trotz Novemberwetter noch üppig beblätterten – Platanen nun den Grünstreifen zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Ossenbecker Sportplatz und schließen damit die bisherige „Baumlücke“ an der ansonsten durchweg als Allee gestalteten sogenannten „Westtangente“. Möglich wurde dies durch den Neubau des bisherigen, in die Jahre gekommenen und mittlerweile maroden Ballfangzaunes. Stand dieser nämlich bislang lediglich einen Meter vom Geh- und Radweg entfernt, so wurde er nun neun Meter auf die Spielfläche gerückt, die deshalb aber trotzdem noch über mehr als ausreichend Grün zum Kicken verfügt.

Für Bauhofleiter Thomas Schlüter, dessen Mitarbeiter dafür sorgten, dass die Platanen fachgerecht und mit reichlich Naturdünger in die dafür vorgesehen Gruben gesetzt wurden, ist es quasi der offizielle Auftakt zur mittlerweile allherbstlichen Pflanzoffensive der Stadt. Denn: „Wir pflanzen in jedem Herbst und Winter rund 100 neue Bäume – die meisten als Alleen vor allem in den Außenbereichen“, sagt er.

Die Pflanzaktion am Ossenbecker Sportplatz war aber nicht nur deshalb schon etwas Besonderes. Denn „Baum Nummer eins“, der an der Ecke zum Heimstättenweg seinen neuen Standort erhalten hat, geht quasi „auf Kosten des Hauses“, schilderte Reinhard Bertels. Der Grund: Die Rinkeroder Baumschule kann in diesen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen feiern.

Ein Vierteljahrhundert, so der Inhaber, in dem man im Umfeld stetig gewachsen sei – und immer gut mit den Verantwortlichen von Bauhof und Stadtverwaltung zusammengearbeitet habe. „Wir wollen daher einfach ,Danke‘ sagen – und zwar mit einem Baum“, so Bertels, der sich vor Ort auch über die Glückwünsche von Bürgermeister Carsten Grawunder zum silbernen Betriebsjubiläum freuen durfte.

Angefangen, blickte Reinhard Bertels zurück, hat alles im Herbst 1996 – und zwar auf gerade einmal vier Hektar Fläche, auf der hauptsächlich Bäume und Gartengehölze gepflanzt wurden. Heute zählt der Betrieb 16 feste Mitarbeiter. „Wir haben von Anfang an konsequent auf Ausbildung gesetzt, so dass der Großteil der Mannschaft aus eigenen Auszubildenden entstanden ist“, schildert der Inhaber. Das Thema Fachkräfte- und Nachwuchsmangel hat den Betrieb allerdings mittlerweile gleichfalls eingeholt. Denn aufgrund der Situation auf dem Ausbildungsmarkt gehört aktuell erstmals kein Lehrling zur Belegschaft.

Mit der Zahl der Beschäftigten wuchs auch die Anbaufläche. Mittlerweile wird auf 50 Hektar ein breites Sortiment aus Stauden, Ziergehölzen, Bodendeckern, Heckenpflanzen, Alleebäumen, Sträuchern und Obstbäumen angepflanzt. Das Besonder: Die Produktion erfolgt komplett nach Bio-Richtlinien – und das zertifiziert bereits seit 2001. „Diese Platanen etwa haben weder Mineraldünger noch Pflanzenschutzmittel gesehen. Und sie sind trotzdem super gewachsen“, schilderte Bertels.

Etwa 70 Prozent der Produktion liefert die Baumschule an heimische Gartenbaubetriebe und Gemeinden. Und das, so der Inhaber, quasi im gesamten Münsterland. Der Rest geht an private Kundschaft, deren Nachfrage vor allem aufgrund der stetigen Baugebietsentwicklung in der Region gleichfalls stetig gestiegen ist. Und auch dafür, betont Reinhard Bertels, sei man natürlich überaus dankbar.