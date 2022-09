Baustart ab Mitte November möglich

Erschließung am Mondscheinweg

Die Erschließung am Mondscheinweg wird sich noch ein wenig hinziehen. Der Kreisverkehr soll aber nun tatsächlich in der kommenden Woche fertig sein.

Genau ein Jahr ist es nun her, als mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets Mondscheinweg begonnen wurden. Und mittlerweile wurde durchaus einiges an Erde bewegt. Die Regenwasser- und Abwasserkanäle im ersten von insgesamt zwei und zusammen gut 16 Hektar großen Bauabschnitten sind verlegt. Und auch die übrigen Versorgungsleitungen sind, so die Verwaltung, bereits „unter der Erde“.