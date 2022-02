Sanierung von St. Lambertus: Beginn nach der Erstkommunion

Walstedde

Der Putz muss ausgebessert werden, es braucht einen frischen Anstrich und noch einige weitere Reinigungsarbeiten: In diesem Jahr will die Pfarrgemeinde St. Regina die Sanierung der St.-Lambertus-Kirche angehen. Eigentlich sollte damit in diesem Frühjahr begonnen werden. Doch die Maßnahme wird sich verzögern.

Von Nicole Evering