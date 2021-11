Bei Schnittchen und Rosinenbrot

Drensteinfurt

Was wünschen sich die Senioren in der Stadt? Dieser Frage möchte der neue Seniorenbeauftragte Rüdiger Pieck gemeinsam mit dem Team des Kulturbahnhofs auf den Grund gehen. In der kommenden Woche ist die Generation „Ü60“ daher zu „Schnittchenrunden“ eingeladen.

Von Dietmar Jeschke