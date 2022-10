Bei Sommerluft und Fackelschein

Seit der Premiere im Jahr 2007 haben die Organisatoren wettermäßig schon so einige Kapriolen erlebt. Spätsommerlichen Werten von über 20 Grad wie am Freitagabend gab es beim Drensteinfurter Moonlight-Shopping allerdings noch nicht. Den Besuchern durfte es Recht sein.

Leuchtende Fackeln und lodernde Feuerschalen sorgten wie gewohnt für eine gemütliche, in diesem Fall aber auch für eine durchaus groteske Atmosphäre. Denn wo sonst traditionell Frösteln bei herbstlich-ruppigem und oft regnerischem Wetter angesagt ist, herrschten am Freitagabend auch nach Sonnenuntergang noch T-Shirt taugliche Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke. Der Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die zahlreichen Besucher, die schon kurz nach dem offiziellen Start des Moonlight-Shoppings in die Innenstadt geströmt waren, genossen die willkommene Spätersommer-Verlängerung am 28. Oktober.

Wie gewohnt hatten die Innenstadtkaufleute dazu eingeladen, bis um 22 Uhr durch die Geschäfte zu stöbern. Dazu hatte das Vorbereitungsteam des Gewerbevereins um Steffi Fels wieder einige Stände organisiert. Für Speisen und Getränke sorgten dabei unter anderem die DLRG und das Team des Drensteinfurter Sommercamps. Kurzfristig mussten die Organisatoren allerdings noch einige Dinge umorganisieren, hatten doch einige Anbieter ihren Teilnahme coronabedingt noch kurz vor knapp absagen müssen.

Zentrum des regen Treibens war wie gewohnt die Wagenfeldstraße, wo neben Zuckerwatte, Bratwurst und Kunsthandwerk auch so manches Schnäppchen darauf wartete, entdeckt zu werden. Das gestaltete sich an den nicht oder nur spärliche beleuchteten Trödelständen allerdings nicht ganz so einfach. Wer Glück hatte, hatte sich derweil im Lichtschatten der Alten Post rechtzeitig eine der wenigen Sitzgelegenheiten gesichert, um den lauen Sommerabend bei einem guten Tropfen Wein zu genießen.

Auf dem Marktplatz hatten derweil die Malteser Position bezogen, um über ihr ehrenamtliches Engagement etwa im Bereich der Kleiderkammer oder des Fahrdienstes zu informieren. Der VdK-Ortsverband warb an gleicher Stelle im Rahmen einer Unterschriftenaktion für die seit Jahren angekündigte, aber immer noch nicht realisierte Erhöhung der Bahnsteige, damit endlich auch Menschen mit Gehbehinderung ungehindert in die Züge gelangen können.

Infos gab es dazu von den Helfern der Flüchtlingshilfe, die die Gelegenheit nutzte, um für weitere Unterstützung zu werben. Nicht fehlen durfte natürlich der Spielmannszug Grün-Weiß, der für die musikalische Begleitung sorgte – ebenso wie der mittlerweile landesweit bekannte Disco-Radler „Diskallico“, der mit seinem bunt-leuchtendem E-Bike und Disco-Sound auf dem Marktplatz für manch staunende Blicke sorgte.