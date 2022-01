Beisetzungen auch weiter unter 3G-Bedingungen

3G, 2G oder 2G-Plus? Und wenn letzteres, dann mit Test oder reicht schlicht und einfach die Booster-Impfung? Die sich fast wöchentlich ändernden Regelungen, was den Zutritt in öffentliche Einrichtungen, Restaurants und Geschäfte betrifft, sorgen immer wieder einmal für Konfusion. So auch in Reihen der Pfarrgemeinde St. Regina, die in der jüngsten Ausgabe ihrer Pfarrnachrichten noch einmal auf die aktuellen Corona-Regeln hingewiesenen hatte – verbundenen mit der Information, dass bei Beerdigungen sowohl auf dem Friedhof als auch in der Trauerhalle laut Corona-Schutzverordnung NRW die 2G-Pflicht (Teilnahme nur für Geimpfte oder Genesene) gelte.

