Beitrag zu Artenvielfalt und Klimaschutz kommt gut an

In den nächsten Tagen werden wieder viele Menschen in Drensteinfurt die Schaufeln in die Hand nehmen, um Bäume und Sträucher zu pflanzen. Einige von ihnen haben dafür einen Baum von der Stadt erhalten. Am Donnerstag wurden diese am Bauhof Drensteinfurt ausgegeben, heißt es in einer Mitteilung.

Apfelbaum war besonders beliebt

Darunter waren neben einigen Obstbaumsorten auch Feldahorn, Eberesche und gelbe Lederhülsenbäume. Besonders beliebt waren der klassische Apfelbaum und die Felsenbirne. Die Auswahl der Bäume erfolgte zusammen mit der Baumschule Bertels aus Rinkerode.

Die Nachfrage nach Bäumen aus der diesjährigen Baumaktion der Stadt Drensteinfurt war sehr groß. „Auch, wenn nicht alle Interessierten einen Baum erhalten haben, ist die diesjährige Baumaktion ein voller Erfolg“, sagt der Klimaschutzmanager Sebastian Schröder. Insgesamt wurden 85 Bäume verteilt. Interessierte hatten Ende Oktober die Möglichkeit, sich über das Online-Portal der Stadt für einen Baum zu bewerben. Bereits nach kurzer Zeit waren alle vergeben.

Beitrag zum Klimaschutz

„Ich freue mich über das große Interesse der Drensteinfurter Bürgerinnen und Bürger an der Baumaktion und dem damit verbundenen Beitrag zum Klimaschutz“, so Bürgermeister Carsten Grawunder.

Überrascht seien einige Abholer von der Größe der Bäume gewesen. Mit einer Länge von vier bis fünf Metern waren die Pflanzen größer als von den meisten angenommen. So war beim Verladen und dem Transport auch etwas Improvisationstalent gefragt.

Zu den Bäumen gab es seitens der Bauhofmitarbeiter auch noch Tipps zum Einpflanzen und zur Pflege. „Wichtig ist neben dem richtigen Standort auch die Vorbereitung der Pflanzgrube. Das Ausmaß der Grube sollte zirka doppelt so groß sein wie der Wurzelballen. Der Stamm darf dabei nicht zu tief in die Erde gesetzt werden. So hat der neu gepflanzte Baum später genug Platz, um neue Wurzeln auszubilden und sich zu entwickeln“, heißt es.