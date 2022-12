Bericht über Entwicklung der Mandya-Mission

Als Pater Sojan Ende November zu Gast im Pfarrsaal in Drensteinfurt war, waren die ehemaligen Indienfahrer aus Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle Unterstützergruppen der Mandya-Mission für körperlich und geistig behinderte Menschen im Süden Indiens ebenfalls zu dem Treffen eingeladen.

Von Pastor Schlummer begrüßt

Pater Sojan wurde von Pastor Schlummer begrüßt und die Teilnehmer hatten Kaffee und Kuchen für alle Anwesenden vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Pater Sojan berichtete über die letzten elf Jahre des Wachstums und der Entwicklung der Mandya-Mission.

Busse, Einrichtungsgegenstände und Anbauten konnten von den Unterstützungsgeldern der Spender aus Drensteinfurt in den letzten Jahren zum Wohl der Behinderten in der beschützenden Werkstatt und einer Förderschule in Mandya angeschafft werden. Die Corona-Jahre brachten außergewöhnliche Umstände in die Arbeit mit den Behinderten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Taufkollekte werden weitergeleitet

Auch davon berichtete Pater Sojan ausführlich. Regelmäßig unterstützt die Kirchengemeinde die Mandya-Mission, indem die Taufkollekten dorthin weitergeleitet werden, aber auch viele Gruppen und Einzelspender unterstützen die Einrichtung.

Von Deutschland aus werden die Spender und Spenden durch den unermüdlichen Einsatz von Elisabeth Brauner betreut und weitergeleitet.